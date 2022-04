AaB-profil rækker ud efter hæder

Louka Prip puster Nicklas Helenius i nakken på Superligaens topscorerliste, efter at Prip fredag aften blev dobbelt målscorer for AaB i 3-0-sejren over Randers FC.

Foreløbig er det blevet til 11 mål for Prip i sæsonen - et mål færre end Silkeborgs Helenius - og Prip går på jagt efter topscorertitlen. Han vil dog hellere vinde kampe end være superligatopscorer, understreger han.

- Jeg tager det lidt som en bonus. Jeg vil helst have, at vi vinder vores kampe og spiller god fodbold. Så er det klart, at det er en ekstra bonus, hvis jeg kan gå hen og vinde topscorertitlen, siger Prip.

Der er ingen særlig opskrift for, hvordan han forventer at øge sin måltotal i sæsonens sidste otte kampe.

- Jeg skal tage det stille og roligt kamp for kamp. Nu scorede jeg to her mod Randers, og så kører jeg videre og scorer forhåbentligt også mod Brøndby næste gang, siger han.

Begge hans mål mod Randers faldt, inden der var spillet syv minutter af kampen.

Cheftræner Lars Friis roser Prips offensive kvaliteter og påpeger, at han har et dødbringende venstreben. Til gengæld kan han blive bedre defensivt.

- Offensivt er der ikke ret meget at sætte på ham. Han får som fortjent, fordi han opsøger det. Er der en mand, som man gerne vil have på kanten af feltet, så er det ham, siger Lars Friis.

- Men han faldt også med holdet mod Randers, og der var noget af hans defensive arbejde, der ikke var aggressivt nok.

- Jeg kan ikke rose ham nok for det offensive, men der er stadig lag at lægge på, når han skal ud i den store fodboldverden på et tidspunkt, siger cheftræneren.

24-årige Prip har allerede sørget for at slå sin personlige rekord for flest mål i en superligasæson. I sidste sæson scorede han syv gange for AC Horsens. Han skiftede til AaB forud for indeværende sæson.