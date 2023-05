AaB-profil under kniven: Ude på ubestemt tid

Det var tydeligt, den var helt gal.

Og nu er de bange anelser blevet til virkelighed.

AaB's Kristoffer Pallesen måtte i tillægstiden af søndagens kamp mod AC Horsens forlade banen i smerter, og de efterfølgende undersøgelser har vist, at hans akillessene er revet over.

Derfor måtte højre backen under kniven mandag, og det holder ham nu ude på ubestemt tid.

Det meddeler AaB på sin hjemmeside.

AaB har brug for alle mand i afslutningen på sæsonen, der både tæller en vanskelig kamp for at redde sig i Superligaen samt en pokalfinale mod FC København.

Nordjydernes midlertidige cheftræner, Oscar Hiljemark, begræder savnet af Pallesen i den kommende tid.

- Vi er meget kede af det på Kristoffers vegne, og vi ønsker ham alt det bedste i hans vej tilbage til fodboldbanen, hvor vi naturligvis vil gøre alt for at hjælpe ham så meget som muligt, siger Hiljemark.

Kristoffer Pallesen lover at vende stærkt tilbage, selv om det lige nu har lange udsigter.

- Jeg må indrømme, at det gør ondt både fysisk og mentalt, for det er en lang proces, jeg nu skal igennem, og jeg er meget ked af, at jeg ikke kan hjælpe holdet på banen i denne vigtige periode.

- Jeg vil nu gøre mit bedste for at støtte holdet mest muligt uden for banen, lyder det fra backen.

Kristoffer Pallesen er noteret for 180 kampe for AaB.