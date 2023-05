AaB-profil: Vi trænger til ro i hovedet

AaB's liste over vigtige opgør har været voldsomt lang i foråret.

Mens klubben i måneder har kæmpet med Lyngby og AC Horsens i det uhyre tætte nedrykningsspil, har nordjyderne også tabt pokalfinalen mod FCK i torsdags.

Knap tre dage efter tabte AaB søndag til FC Midtjylland med 0-2 på hjemmebane, og med to kampe tilbage i Superligaen er det langtfra afgjort, hvem der rykker ned i Superligaen.

Trænger til en pause

Noget kan dog tyde på, at AaB'erne ønsker sig nogle rolige dage, inden de møder Lyngby i næste runde. Ifølge Louka Prip har det været hårdt mentalt at spille så mange vigtige kampe.

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi får en lille pause. Vi har spillet tre kampe om ugen i lang tid, så vi trænger til ro i hovedet, så vi er klar på mandag mod Lyngby.

Annonce:

Han fortæller, at AaB brugte fredagen på at tale pokalnederlaget igennem, og at truppen har haft en træning inden Superliganederlaget til FC Midtjylland.

- Det er klart, at det er hårdt mentalt, og det har stået på i et stykke tid nu, men vi fokuserer fuldt ud på de to sidste kampe, siger Louka Prip.

Optimismen lever

Selvom pokaldukkerten og de mange kampe slider på AaB, så er klubben stadig over nedrykningsstregen. Nordjyderne er a point med AC Horsens, men der venter nogle spændende kampe, som kan få historisk betydning for klubben.

Dog mener Louka Prip ikke, at optimismen er knækket trods de to nederlag til FC København og FC Midtjylland.

- Optimismen lider ikke, for det har set meget værre ud. Vi har været bagud med otte point til AC Horsens, så det er et lyspunkt, at vi er over stregen, siger Louka Prip.