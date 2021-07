AaB reagerer på dødstrusler: - Langt over stregen

Det var ikke i orden, da AaB's fans sang smædesange og kom med aggresive tilråb mod FC Midtjyllands Henrik Dalsgaard lørdag aften.

Sådan lyder det nu fra AaB selv.

Klubben har udsendt en meddelelse på sin hjemmeside, hvor man tager 'stærk afstand' fra fansenes opførsel.

- Dette tager AaB og AaB’s officielle fanklub AaB Support Club klar afstand fra, og hermed sendes der en uforbeholden undskyldning til Henrik Dalsgaard og FC Midtjylland, lyder det i meddelelsen.

- I fodbold vil der altid være en naturlig rivalisering mellem klubberne, men det vi på et tidspunkt i første halvleg hørte fra en del af tribunen var at gå langt over stregen, uddyber administrerende direktør Thomas Bælum, der dog også hæfter sig ved, at fansene selv formåede at inddæmme tilråbene.

Den tidligere AaB'er får en undskyldning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Henrik Dalsgaard forlod AaB i 2016 efter flere succesrige sæsoner i klubben.

- Jeg havde nok ikke forventet, at de synes, jeg skal dø. Det var lidt voldsomt. Jeg havde måske håbet, at nogen af dem tog lidt bedre imod mig, sagde spilleren selv efter opgøret.

Også Dalsgaards holdkammerat i FC Midtjylland Jonas Lössl var kritisk over for AaB-fansenes opførsel efter kampen.

