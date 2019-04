AaB redder sig i overtidsdrama

Fire minutter inde i overtiden forhindrede indskiftede Mikkel Kaufmann, at AaB løb ind i en ny stor fiasko og med 1-1 trods alt fik et enkelt point med hjem fra Hobro.

Her sørgede han nemlig for at udligne den 1-0-føring, som Pål Alexander Kirkevold havde givet hjemmeholdet efter 19 minutter spil, da han slog til efter kæmpemæssigt koks i AaB-forsvaret, Kaper Pedersen og målmand Jacob Rinne fumlede i fællesskab helt ude ved kanten af straffesparkfeltet bolden hen til den formstærke nordmand, der ubesværet løftede den ind i netmaskerne.

Og den scoring så længe ud til at skulle blive sejrsgivende. Men i den hektiske slutfase slog Kaufmann altså til efter et hjørnespark. Kort forinden havde gæsterne givet en advarsel om, at de ikke havde overgivet sig.

Men her fik Jesper Bøge reddet et forsøg fra Wessam Abou Ali på mållinien.

Hobro var tæt på overraskelsen mod AaB. Foto: Ritzau Scanpix

AaB var totalt dominerende i 2. halvleg, men generelt var spillet for langsomt og forudsigeligt til for alvor at blive farligt.

Den sene AaB-scoring betød, at Hobro IKKE kom væk fra den sidsteplads, der er ensbetydende med play-off-kampe om direkte nedrykning, mens AaB stadig er med i jagten på den 1. plads i puljen, der kan endelig en afgørende play-off-kamp om en plads i Europa League.

Hobro viste fra start en helt anden vilje og spillemæssig udstråling, end man så i størstedelen af sidste uges opgør mod Vendsyssel, hvor et ufortjent point blev hentet hjem.

AaB'erne havde bolden meget, men hjemmeholdet kunne forholdsvis let kunne dæmme op for gæsternes offensive tiltag. Et faktum, der understreges af at de rødstribede kun kom frem til en enkelt afslutning, der lignede noget i 1. halvleg.

Den faldt et minut før hjemmeholdets scoring og bestod af et fladt langskud fra Kasper Kusk. Men det kom altså kun tæt på.

Hobro havde efter 1-0-scoringen også en tæt-på-mulighed. Men i det tilfælde kom Jacob Rinne godt ud af sit mål og fik blokeret en lang dybde-aflevering til Edgar Babayan.

2. halvleg var boldmæssigt klart domineret af gæsterne, men spillet var altså for langsomt og forudsigeligt. Derfor kunne hjemmeholdets forsvar med Rasmus Minor som en helt dominerende klippe med rimelig lethed trevle tingene op. Indtil slutfasen.

Bittert for Hobro var, at holdet inden overtids-udligningen rent faktisk fik en meget stor chance for at komme på 2-0, men fem minutter før tid sparkede Sebastian Grønning i fri position over målet, da han fik bolden serveret af flittige Pål Alexander Kirkevold.

