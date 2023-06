AaB rykker ned: Av, av, av

Se karaktererne: Der var fyrværkeri og et fyldt stadion. Men AaB kunne ikke stå for presset og rykker ud af Superligaen

Puha, AaB.

Aalborg og AaB kan lige så godt vænne sig til det.

Fra næste sæson skal klubben spille i landets næstbedste række for første gang siden 1986.



Det til trods for, at nordjyderne havde alle chancer for endnu en sæson i Superligaen. Men kan man ikke udnytte to 'matchbolde', så fortjener man det måske heller ikke?

Det lignede ellers en genistreg, at Hiljemark havde valgt tårnhøje Ementa til angrebet. Han var alle vegne, men hvad nytter det, når afslutningerne halter.

I stedet bevarede Silkeborg roen, og selv om de missede straffesparket, så var Lind kynisk.

Se Ekstra Bladets karakterer til de to hold her: