AaB sælger angriber

Silkeborg har krydret offensiven forud for den kommende sæson i landets næstbedste fodboldrække.

Ind er kommet Wessam Abou Ali, som den midtjyske klub har købt i AaB.

Det bekræfter begge klubber på deres hjemmesider.

Den 21-årige angriber har skrevet under på en kontrakt med Silkeborg, der løber frem til udgangen af 2024. Det oplyses ikke, hvad Abou Ali har kostet.

Den nu tidligere AaB-spiller var i sidste sæson udlejet til Vendsyssel. Han fik førsteholdsdebut for AaB i foråret 2018 og nåede at spille 31 kampe for klubben og score fire mål.

I Vendsyssel blev det til 11 mål i 22 kamp, og nu skal Abou Ali altså forsøge at hjælpe Silkeborg tilbage til Superligaen.

- Det føles fantastisk (at skrive under med SIF). Det er dejligt endeligt at kunne lykkes med at få transferen på plads. Jeg er glad for at være her og møde alle menneskene i klubben. Og så glæder jeg mig til at træne med truppen, siger Wessam Abou Ali på Silkeborgs hjemmeside.

Angriberen forklarer på AaB's hjemmeside skiftet med, at han gerne vil have mere spilletid, end der var udsigt til hos nordjyderne.

- Det er vemodigt for mig at sige farvel til AaB. Jeg kom til klubben allerede som tiårig, så AaB har givet mig næsten hele min fodboldopdragelse.

- Jeg har haft en fantastisk tid i klubben, og jeg har lært en masse af mange dygtige trænere og holdkammerater, og jeg ønsker AaB alt det bedste, siger Abou Ali.

Silkeborg spiller sin første kamp i 1. division fredag mod FC Helsingør.