AaB sender profil til Tyskland

Offensivspilleren Rasmus Thellufsen forlader AaB og skifter på en lejeaftale til Hansa Rostock i den tyske 3. Bundesliga.

AaB oplyser på sin hjemmeside, at aftalen gælder for resten af denne sæson.

- Rasmus' talent er åbenlyst, men i truppen har vi hård konkurrence på de fleste positioner, og Rasmus' udsigt til spilletid var måske længere væk, end den længe har været, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

- Derfor har vi i noget tid også været enige om, at en udlejning ville være optimalt, og på Rasmus' vegne er vi glade for, at det bliver i en spændende klub som Hansa Rostock, han skal udvikle sig, forklarer han.

22-årige Rasmus Thellufsen er noteret for 66 superligakamp for AaB, men har kun været på banen i sammenlagt 56 minutter i denne sæson.

Nu skal han så forsøge sig i klubben ved Østersøen, der tidligere var fast inventar i Bundesligaen, men nu frister en tilværelse i den tredjebedste række.

- Spilletid er selvfølgelig vigtigt for min udvikling, og da der i øjeblikket ikke var udsigt til dette i AaB, så blev vi enige om, at det er bedst, at jeg får mig prøvet af et andet sted, siger Thellufsen til AaB's hjemmeside.

Se også: Esbjerg på rov i storklub

Ny angriber på vej til Brøndby

Sæsonens vigtigste kamp: Gruppespil eller katastrofe