AaB-stjerne så mareridts-scoring på tv: - Det er dybt pinligt

I 2011 reddede Esbjerg fB AaB's eksistens i Superligaen, da Tim Janssen udlignede til 2-2 mod Randers FC i overtiden og afværgede en nordjysk katastrofe. Otte år senere beseglede Esbjerg igen AaB's skæbne i Danmarks bedste fodboldrække, da vestjyderne med en 2-1-sejr over Vejle smed AaB ud af mesterskabsspillet.

Igen var det en scoring i overtiden, der blev afgørende, og det var med afstand rundens mest omtalte scoring, Joni Kauko noterede sig for i hjemmekampen.

Kort inde i tillægstiden dummede Vejles indskiftede målmand Thomas Hagelskjær sig noget så eftertrykkeligt, da han ikke havde set, at Joni Kauko gemte sig i den blinde vinkel, og så kunne Esbjergs finske midtbanespiller stjæle bolden fra den uopmærksomme keeper og trille den i et tomt net. Det mål sendte Esbjerg i mesterskabsspillet på bekosting af AaB, der set over en helt sæson blot skulle have scoret et mål mere for at komme med i det fornemste selskab.

Derfor var der selvsagt også ærgelse i den nordjyske lejr søndag aften, og Lucas Andersen blev ikke mindre bitter af den måde, hvorpå Esbjergs sejr kom i land.

- Jeg ser det bare på tavlen, da vi er færdige med vores kamp, og så her efterfølgende har jeg set målet. Jeg synes, det er dybt pinligt, hvordan de får det mål - på Serie 5-niveau har jeg aldrig set noget lignende, siger Lucas Andersen til DR.

AaB-profilen scorede et enkelt mål, da nordjyderne slog AGF med 3-1 søndag aften. Det var dog et mål for lidt.

