AaB-styrmand skifter til Haugesund

Efter 150 kampe for AaB rykker Magnus Christensen til Eliteserien, hvor han ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal tørne ud for FK Haugesund

24-årige Magnus Christensen havde i går udløb i AaB efter ti år i den røde tøje.

Christensen har dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger allerede det næste skridt i karrieren på plads.

Han skifter nemlig til norske FK Haugesund.

Seks U19-kampe, tre U20-kampe og U21-kampe tæller Christensens U-landsholdsstatistik. Foto: Thomas Borberg

Magnus Christensen kom til AaB som U14-spiller fra den lokale partnerklub Bangsbo Freja, og siden debuten i 2016 har han spillet 150 officielle kampe for klubben.

Spilletiden var dog i sidste sæson en smule sporadisk for midtbanemanden, der i foråret også havde udfordringer med en genstridig ankelskade, så det i et stykke tid set ud som om, at tiden måske var inde til et skifte.

Nu skifter Christensen den nordjyske muld, han har tilbragt hele sit liv i, ud med Norges vestkyst, nærmere betegnet Haugesund, der ikke helt har fundet takterne i den indeværende Eliteserie-sæson og efter 12 runder ligger placeret på en 13. plads.

Magnus Christensen blev i sidste sæson noteret for 17 Superliga-kampe og tre optrædner i Sydbank Pokalen.