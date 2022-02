AaB takkede nej til Wilshere

Jack Wilshere er ny mand i den hvide AGF-trøje. Han kunne også være endt i en bolsjestribet AaB-trikot.

Nordjydernes sportschef Inge André Olsen bekræfter over for Jyllands-Posten, at han takkede nej til den engelske verdensstjerne.

Den 30-årige midtbanespiller har været klubløs siden i sommer, hvor han forlod Bournemouth, og siden har han været på jagt efter en ny arbejdsgiver. Man må formode, at Wilshere i den forbindelse er blevet tilbudt til samtlige klubber i Englands to bedste rækker.

De bed ikke på, og det gjorde AaB altså heller ikke.

- Wilshere er en spiller, vi fik tilbudt for to måneder siden. Derfor var det ikke en stor overraskelse, at han var ude for at finde en ny klub. Han passede ikke ind i vores planer, fordi vi gerne ville slanke truppen og bevare kontinuiteten i det her transfervindue, siger Inge André Olsen til Jyllands-Posten.

Han fastslår, at det som klub er let at blive fristet, når et stort, internationalt navn bliver tilbudt, men at det er vigtigt at slå koldt vand i blodet.

Han vil ikke afvise, at Jack Wilshere kan blive en succes i AGF.

Jack Wilshere kan debutere for århusianerne allerede på fredag mod Vejle Boldklub.