319 dages mareridt: - Tårerne pressede sig på

Lucas Andersen fik sit comeback i Superligaen for AaB, da nordjyderne bankede Randers med 3-0 på hjemmebane

Det var en flyvende Louka Prip, der scorede to kasser for AaB på to minutter i indledningen af Superliga-kampen mod Randers fredag aften.

Men aftenens største jubelbrøl tilfaldt Lucas Andersen, da han blev skiftet ind i 61. minut.

Superliga-stjernen havde indtil denne fredag været ude i 319 dage med en forfærdelig korsbåndsskade, og den tidligere Ajax-spiller var tydeligt glad efter kampen.

- Det var ubeskriveligt. For mig var det meget mere end fodbold i dag, sagde han til TV 3 Sport efter kampen.

Og da fansene bød ham velkommen, var følelserne til at få øje på.

- Det var emotionelt. Jeg kunne mærke, at tårerne pressede sig på. Det har været hårdt og surt en gang imellem, men alt det hårde arbejde jeg har lagt i styrkecenteret og på diverse atletikbaner, hvor jeg har løbet i sne og slud, har jeg gjort, fordi jeg ville stå her igen og være en del af holdet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Lucas Andersen fik lidt over 30 minutter for AaB efter 319 dage på sidelinjen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Lucas Andersen spillede en solid kamp og diskede op med flere gode driblinger, der tændte endnu mere op under Aalborg Portland Park.

Med ti minutter tilbage af opgøret fik han også en chance på mål. AaB's nummer 10 lobbede bolden over Randers-målmanden, men Mattias Andersson nåede at komme på tværs og headede bolden til hjørnespark.

Med sejren over Randers overhaler de nu Brøndby og ligger nummer tre i tabellen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Monster-holdet: Derfor vinder dansk drømmehold Champions League