AaB åbner kampen om førstepladsen

AaB’s ellers forsømte forår kan gå hen at blive reddet fredag aften med en hjælpende hånd fra Vendsyssel.

Efter 2-0 nederlaget på egen bane er Randers ikke længere sikker på at vinde deres nedrykningspulje.

Det skyldes minus på målkontoen, så AaB vil med en sejr over Hobro og et nederlag til Randers overhale indenom, fordi nordjyderne ved pointlighed kan fremvise plus i målregnskabet.

Udover at hjælpe storebroderen i Nordjylland, vil naboen i nord med en sejr også undgå at spille nedrykningsfinale.

Så nedrykningsspillet er slet ikke blevet så kedeligt som frygtet.

Modsat den sidste kamp mod Vendsyssel fik AaB fuld gevinst ud af en ønskestart.

Randers-anfører Erik Marxen satte med en mislykket aflevering ind i banen en AaB-omstilling i gang.

Den debuterende U19-landsholdsspiller Lukas Klitten kom fri i venstre side og sendte et indlæg ind i panden på Tom van Weert.

Så stod der 1-0 til de rød/hvide, og der var bare spillet to minutter.

Senere var AaB ved at gentage kunststykket, og det var på ny venstre backen Lukas Klitten, som sendte et indlæg ind i panden på en medspiller.

Patrick Kristensen var ikke så skarp som Tom van Weert, og hovedstødet voldte ikke Patrik Carlgren problemer.

Lucas Andersen afgjorde definitivt kampen med sin 0-2 scoring. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sidstnævnte var til gengæld chanceløs, da Lucas Andersen midt i 2. halvleg afdriblede målmanden og scorede i et tomt mål til slutresultatet 2-0.

Det var Frederik Børsting, som havde sendt målskytten af sted i dybden.

Randers var kampen igennem utrolig tandløse, og hjemmeholdet eneste chance i kampen tilfaldt den uskarpe Benjamin Stokke, som fra 11 meter pletten sparkede fire-fem meter over mål.

Det mest opsigtsvækkende set med Randers-briller var vel, at veteranen Johnny Thomsen for en sjælden gang skyld måtte humpe fra banen efter en halv time på grund af en lårskade.

Sidstnævnte har ellers været noget af en døgnbrænder og spillet uafbrudt i flere sæsoner.

