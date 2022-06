AaB afviser kategorisk: - Ren fake news

Ifølge det bulgarske medie Blitz er der i disse dage intensive forhandlinger mellem AaB og CSKA Sofia om angriberen Milan Makaric, der kan være på vej til Bulgariens hovedstad på en lejeaftale.

Det afviser Inge André Olsen, der er sportschef i AaB, på det kraftigste er tilfældet.

- Det kan jeg på det stærkeste afvise. Der er absolut ingen sandhed i det, det er ren fake news. Vi kommer ikke til at forhandle med andre klubber om en lejeaftale med Makaric, og vi kommer nok heller ikke til at sælge ham. Jeg har aldrig været i kontakt med den bulgarske klub. Vi skal være tydelige, når noget er helt forkert, og det er det her, siger han til Tipsbladet.

- Han har nu spillet et år i Superligaen, og vi har store forhåbninger til ham og tror på, at hans andet år bliver på et højere niveau. Milan er en spiller, vi skal have med videre.

To spillere, der med al sandsynlighed ikke kommer med videre i AaB, er Rasmus Thelander og Magnus Christensen.

De har begge kontraktudløb ved udgangen af juni, og AaB har endnu ikke officielt taget afsked med midtstopperen og midtbanespilleren, men det er naturligvis i den retning, at pilen peger. Der er ikke en overraskende melding på vej fra Hornevej i Aalborg.

- Vi har jo afskrevet Rasmus Thelander i den forstand, at vi har hentet Lars Kramer. Rasmus har et stærkt ønske om at prøve noget nyt i udlandet og måske tjene lidt flere penge, end vi kan tilbyde i AaB. Man ved jo aldrig, hvad der sker i fodboldens verden, men vores udgangspunkt har hele tiden været, at Thelander ville forsvinde, og så skulle vi have en ny mand ind, siger Inge André Olsen.

Han gentager nærmest de samme ord om Magnus Christensen.

- Magnus har et stærkt ønske om at komme til udlandet. Han har været en vigtig spiller for os, men vi planlægger også uden ham, lyder det fra AaB's sportschef.

AaB's første kamp i den nye sæson er 17. juli, hvor holdet møder Viborg FF, der som bekendt blev nordjydernes bøddel i playoff-kampen om europæisk deltagelse. Her vandt domkirkebyens fodboldhelte efter straffesparkskonkurrence.

