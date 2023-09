AaB afviste fans for hadefuld påklædning

På banen var der ikke den store dramatik over opgøret mellem AaB og VRI i anden runde af DBU Pokalen.

Sejren til favoritterne fra Nordens Paris var aldrig i fare. Efter 11 minutter stod den 0-3 til AaB, der endte med at tromle Danmarksserie-holdet fra Aarhus-forstaden Risskov midt over med tenniscifrene 6-0.

3401 tilskuere var til stede på stadion for at se lidt pokalbold i sommervarmen, men der var faktisk flere, der gerne ville ind og se fodbold. De blev bare nægtet adgang.

Det blev til en pligtsejr på ude-hjemmebane for aalborggenserne. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hadefulde budskaber

En gruppe fans fra AaB's egen fangruppering blev nemlig afvist at komme ind til kampen af sikkerhedspersonalet på stadion, da de var iført trøjer med et 'hadefuldt budskab'.

- Der var nogen, der ikke kom ind på stadion på grund af, der var nogle budskaber på deres trøjer, vi ikke ville have ind, udtaler Jesper Dalum, adm. direktør i AaB og fortsætter:

- Vi vil jo ikke have hadefulde, homofobiske eller racistiske budskaber til at fremgå nogen steder på stadion, så vi har tiltrådt 'Fælles om Fodbold'-initiativet sammen med fangrupperne, DBU, Divisionsforeningen og politiet. Hvor vi skal stå inde for de ting, der bliver vist og gjort på stadion.

- Vi har et rigtigt godt samarbejde med fangrupperne i mellem, men der var nogen der trådte lidt uden for de ting, vi gerne vil vise og stå inde for. De blev afvist, så der er ikke sket yderligere, de forlod stille og roligt stadion igen.

Er det rigtigt, at budskabet, der er tale om, var 1312, som stod på de afviste fans' påklædning?

- Ja, det er rigtigt

1312 betyder i virkeligheden det anti-autoritære ACAB, da tallene i virkeligheden står for bogstavernes placering i alfabetet. ACAB er et populært hooligan-slogan, der udpenslet over oversat til dansk betyder 'Alle politifolk er nogle svin'.

Nicklas Helenius stod for to af AaB's scoringer i nedsablingen af Vejlby-Risskov-Idrætsklub (VRI, red). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mangelfuld kommunikation

I forbindelse med afviklingen af kampen - hvor en af AaB's fangrupperinger blev nægtet adgang - rettede AaB's trofaste fangruppering med tilnavnet 'Vesttribunen' en kritik af deres elskede klub på det sociale medie X.

'Det, der står helt klart allerede nu, er, at de kommunikationslinjer, der normalt tages i brug, når der er problemer eller noget, der skal vendes, ikke er blevet brugt.'

'Det i sig selv er aldedels kritisabelt, da hele fanscenen og kulturen omkring AaB virkelig har blomstret i den gode kommunikation og velvillighed til kompromis, der har været fra alle parter i både klub og fanscene.'

En kritik, 'Hele Nordjyllands hold' har taget til sig.

- Det er jo ikke de få episoder, der skal ødelægge det gode samarbejde, og vi er alle blevet enige om at kigge fremad herfra.

- Vi er fra vores side er selvfølgelig træt af den situation, der opstod i onsdag, og at der måske var mangelfuld kommunikation i det undervejs, det har vi taget til efterretning, og vi er videre fra det og kigger nu fremad med vores fangrupperinger.

VRI var trukket som hjemmehold, men Aarhus-klubbens banefaciliteter levede ikke op til turneringens krav, derfor blev kampen spillet på AaB's hjemmebane, Aalborg Portland Park.