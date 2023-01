AaB-angriber vender hjem til Serbien

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger forlader Milan Makaric AaB for at vende retur til sin tidligere klub, Radnik Surdulic, på en lejeaftale gældende for resten af sæsonen

Han scorede mål på samlebånd i den serbiske liga, men tiden i Danmark har været anderledes fattig på succes for Milan Makaric.

Den 27-årige AaB-angriber er senest gledet helt ud i kulden i den nordjyske, hvor cheftræner Erik Hamrén endnu har til gode at belønne serberen med Superliga-minutter.

Der er angiveligt lange udsigter til startopstillingen, og det har parterne nu taget konsekvensen af.

Ekstra Bladet erfarer, at Makaric står foran en øjeblikkelig udlejning til Radnik Surdulic, som han forlod til fordel for AaB for to år siden. Aftalen skulle gælde for resten af indeværende sæson.

Dengang sagde han farvel til klubben som topscorer efter en imponerende sæson, hvor totalen lød på 25 træffere i 38 kampe.

I AaB har han aldrig været i nærheden af samme statistik, omend første sæson med base i det nordjyske førte otte scoringer med sig.

Han blev jævnligt foretrukket, mens Lars Friis stod i spidsen for de bolsjestribede, men da cheftræneren fik fyresedlen i begyndelsen af indeværende sæson, blev det samtidig begyndelsen på en svær periode for angriberen.

Men nu er der lys forude for Makaric. Der ser i al fald ud til at blive rådet bod på den manglende spilletid med en snarlig afgang mod hjemlandet.