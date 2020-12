AaB ansætter Martí Cifuentes som cheftræner

Det bliver den 38-årige spanier Martí Cifuentes, der bliver ny cheftræner i Superliga-klubben AaB. Det erfarer Ekstra Bladet.

AaB har siden bekræftet nyheden på sin hjemmeside.

- Martí, der er et af de største trænertalenter i skandinavisk fodbold, har desuden gjort et både stærkt og sympatisk indtryk under vores samtaler, hvilket er suppleret af topreferencer fra forskellig side, og vi glæder os over at have fået lukket aftalen, efter at den norske turnering sluttede for blot seks dage siden, siger AaB's sportschef, Inge André Olsen, i en pressemeddelelse.

Cifuentes kommer fra en succesfuld periode i norske Sandefjord, hvor han førte klubben til oprykning og i den netop overståede sæson ledte oprykkerne til en 11. plads i Eliteserien – på god afstand af nedrykningsstregen.

Det hele med et meget stramt spillerbudget.

Spanieren og Sandefjord kunne ikke blive enige om en kontraktforlængelse, og derfor betaler AaB ingen kompensation for sin ny cheftræner, der er klar til at overtage tøjlerne i Aalborg, når Superliga-truppen møder ind igen i begyndelsen af det nye år.

Tidligere har Martí Cifuentes stået i spidsen for Sant Andreu og L’Hospitalet i den spanske Segunda División. Der har ifølge Ekstra Bladets oplysninger været interesse for Cifuentes både fra den næstbedste række i hjemlandet samt Sverige.

AaB har søgt efter en ny cheftræner, siden Jacob Friis valgte at sige op i slutningen af oktober for at være sammen med sin familie.

