AaB anser Thelander for tabt

Det har længe været en kendsgerning, at AaB-keeper Jacob Rinne damper mod en ny destination efter denne sæson.

Nu er sportschef Inge André Olsen indstillet på, at endnu en vigtig position i AaB-defensiven står foran udskiftning.

Forhandlingerne omkring Rasmus Thelander går så trægt, at AaB-sportschefen nu optrapper jagten på en afløser.

Ekstra Bladet hører om kraftigt øget aktivitet fra AaB på den front.

Nordjyderne er hæmmet af flere elementer i forhandlingerne med Rasmus Thelander. Han blev hentet hjem på en aftale, der sikrede en løn omkring 2,1 mio. kr. årligt.

FCK-bud spøger

I vinter valgte nordjyderne så at afslå FC Københavns generøse tilbud på at hente Rasmus Thelander.

AaB'erens rådgivere mener derfor, at den beslutning skal afspejles i den løncheck, som nordjyderne skal lægge for den 30-årige forsvarer.

Pengene skiller i forhandlingerne. Foto: Christer Holte

Med signon-fee og alt ville det betyde, at et realistisk kompromis ville ligge omkring fire mio. kr. årligt.

Det er den fortælling, som Inge André Olsen nu turnerer rundt med i bestræbelserne på at finde en afløser, der kan udfylde pladsen efter den karismatiske centerforsvarer.

- Det er naturligt for os, at vi tjekker andre spillere ud, akkurat som spillere tjekker, hvilke muligheder de har i markedet, skriver Inge André Olsen i en sms til Ekstra Bladet og erkender, at det ser ud til, at det ikke lykkes at komme overens med Rasmus Thelander.

- Men vi har en god og åben dialog med hinanden, fastslår han.

Tre afløsere i kikkerten

AaB's sonderinger efter en afløser har længe kredset omkring Viborgs Lars Kramer, som klubben har bejlet til, længe før Lars Friis blev hentet fra samme sted.

Hollænderen ser imidlertid ud til at favorisere et skifte til en klub ude i Europa.

Dertil kommer interesse for SønderjyskEs Stefan Gartenmann, der har udløb hos bundproppen.

Også FC Midtjyllands Daniel Høegh er i spil efter et flot forår. Centerforsvareren har længe hængt på yderste mandat i FC Midtjylland, men Juninhos formdyk har givet ham en plads dette forår.

Den 31-årige forsvarer har aftale hos ulvene frem til 2024, så AaB skal altså betale for at hente ham.