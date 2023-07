AaB bekræfter: Forhandler om salg af komet

AaB har modtaget et bud på målmanden Theo Sander og er i forhandlinger omkring et salg

Rygterne har været mange, og interessen har været stor.

Men nu ser det ud til, at AaB inden længe sælger det unge målmandstalent Theo Sander.

I hvert fald er den nordjyske klub, der rykkede ud af Superligaen i sidste sæson, i forhandlinger om et salg af den 18-årige keeper, efter de har modtaget et konkret bud fra en unavngiven klub.

Det oplyser AaB i en fondsbørsmeddelelse.

Her understreger klubben også, at der ikke er garanti for, at en aftale vil blive indgået, ligesom et eventuelt salg ikke vil medføre en ændring af forventningerne til årsresultatet.

Tilbage i juni var det den italienske storklub Inter, der blev rygtet til at være meget tæt på at indgå en aftale med målmanden.

Theo Sander var bare 17 år, da han fik superligadebut mod Randers i august sidste år. Efter få minutter på banen lavede han en kæmpe brøler og kostede et mål, men rejste sig siden igen.

I sidste sæson blev det til 14 superligakampe, men teenagemålmanden var henvist til bænken, da AaB spillede de afgørende kampe om at undgå nedrykning.