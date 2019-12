AaB bekræfter: Han er vores nye sportschef

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle i sidste uge, bliver 41-årige Inge André Olsen ny sportschef i superligaklubben AaB.

Det bekræfter nordjyderne onsdag på deres hjemmeside.

Inge André Olsen kommer til dansk fodbold efter at have stået i spidsen for Stabæk Fotball i toppen af norsk fodbold i ni sæsoner.

- I forbindelse med rekrutteringen af en ny sportschef udvalgte vi efter nøje overvejelser fire kandidater fra vores bruttoliste med emner, og i alle fire tilfælde blev vi i de efterfølgende samtaler bekræftet i, at den respektive person ville kunne bestride jobbet som sportschef i AaB – på hver sin facon, fortæller administrerende direktør Thomas Bælum.

Inge André Olsens arbejde med at bygge Stabæks fodboldakademi op til at være blandt Norges bedste har været blandt årsagerne til, at AaB har set sig lune på ham.

- Han har præsteret gode transferresultater og har et stort netværk, ligesom han er dygtig kommunikativ og har ry for at udøve et inkluderende lederskab, hvorfor vi har store forventninger til samarbejdet, fortæller Thomas Bælum.

AaB fritstillede i oktober Allan Gaarde fra positionen som sportsdirektør. Siden er jobbet blevet nedgraderet til sportschef, mens man tidligere i december hentede Søren Krogh i FC Nordsjælland til rollen som fodboldchef - en rolle med fokus på talentudvikling.

Inge André Olsen har tidligere spillet fodbold på højeste niveau i Norge - for Stabæk Fotball, Strømsgodset IF og IK Start.

