AaB bekræfter: Henter målmand

AaB har oprustet på målmandsposten og har hentet 22-årige Nico Mantl i Red Bull Salzburg.

Nico Mantl er i resten af sæsonen udlejet fra den østrigske klub til AaB. Det oplyser den nordjyske fodboldklub fredag på sin hjemmeside.

AaB-direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum mener, at klubben havde brug for at blive oprustet på keeperpositionen

- Med udsigt til et ekstremt vigtigt forår har vi valgt at skærpe konkurrencen på målmandsposten, og alene det at have været i aktion for det tyske U21-landshold borger for stærke kompetencer.

- Nico kommer således til AaB med stor kvalitet og også en del erfaring, og dermed er der lagt op til en hård kamp om at blive førstevalg i foråret, siger Thomas Bælum til klubbens hjemmeside.

I forvejen råder AaB over Josip Posavec og Theo Sander, men ingen af de to har været overbevisende i efteråret.

AaB er lige nu placeret på en skuffende næstsidsteplads med blot 14 point i 17 kampe, hvor der er gået 28 mål ind mod det skrøbelige nordjyske forsvar.

Thomas Bælum understreger, at det er op til AaB-træner Erik Hamrén at vælge den bedste af de tre målmænd.

- De næste uger må vise, hvem Erik vælger, når vi 17. februar løber på banen til forårspremieren mod AGF, siger Thomas Bælum.

Nico Mantl er noteret for ti officielle kampe for Salzburgs bedste mandskab, mens det er blevet til fem ungdomslandskampe for Tyskland - senest for U21-mandskabet i sommer.

Det tyske keepertalent kalder AaB for en god klub i en spændende liga.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi i foråret kan vinde en masse kampe, og så håber jeg på at få så meget spilletid som muligt og bidrage med alt, hvad jeg kan, lyder det fra Nico Mantl.

- Selv om jeg er en ung målmand, kommer jeg med en vis erfaring, og jeg håber på at kunne hjælpe holdet med mit spil på bolden, min styrke i én mod én-situationerne og med min personlighed og karakter, siger han.