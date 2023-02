AaB belønner spiller fra danmarksserieholdet med aftale

I fodbold kan det gå stærkt.

Indtil for nylig hyggede Jonas Skulstad sig med at spille fodbold på AaB's danmarksseriehold, mens han passede sine studier i Aalborg.

Men det kommer til at ændre sig drastisk nu. De kommende år skal Jonas Skulstad tørne ud for AaB i Superligaen.

Det er en realitet, efter at Jonas Skulstad tirsdag fik en permanent aftale med AaB frem til udgangen af 2024.

Den 24-årige nordmand har imponeret AaB-træner Erik Hamrén, når han ved flere lejligheder er blevet hevet op for at træne med førsteholdet.

- I fodboldverdenen sker det vel i dag meget sjældent, at en spiller går fra en klubs danmarksseriehold til samme klubs superligatrup.

- Så i den forbindelse skal der lyde en cadeau til setuppet omkring vores danmarksseriehold i AaB, hvor Jonas har vist sig frem i første omgang, siger AaB-direktør Thomas Bælum til klubbens hjemmeside.

Bælum, der også er fungerende sportschef i AaB, har set nærmere på Jonas Skulstad i den seneste tid.

- Jonas er fysisk stærk, har et godt hovedspil, et fint venstreben og er spilintelligent, og så er han meget verbal, når han er på banen.

- Nu bliver det spændende at følge ham i den fortsatte udvikling, siger Thomas Bælum.

Jonas Skulstad, der i øjeblikket er med på AaB's træningslejr i Spanien, fik sin fodboldopdragelse i norske Egersunds IK i de lavere rækker og har også spillet collegefodbold i USA.

- Det er en drengedrøm, der er gået i opfyldelse, at jeg nu har fået min første professionelle kontrakt og kan leve af at spille fodbold. At det samtidig er hos en stor klub som AaB, er noget, jeg er superstolt over.

- Holdet er fuld af søde gutter med masser af individuel kvalitet, siger Jonas Skulstad.