AaB enig med ny spiller

AaB har stadig i fuld gang med at forstærke sig til foråret, og nordjydernes sportschef Inge André Olsen kan nu fortælle, at man nærmer sig en aftale med en ny spiller, hvor det kun er det sidste, der skal falde på plads nu.

Det fortæller han i et interview med Nordjyske, hvor han dog stadig afholder sig fra at nævne navnet..

- De personlige betingelser er faldet på plads, og vi er enige om en aftale for 1,5 år. Nu er det kun logistikken og et lægetjek, der skal falde på plads, siger sportschefen og fortsætter:

- Der har været en del rejseudfordringer, men det er min forhåbning, at vi i løbet af få dage kan få vedkommende til Aalborg og præsentere ham, lyder det fra Inge André Olsen om det forestående skifte.

På det seneste har der været meldinger om, at der er tale om den 28-årige spanske offensivspiller Rufo Herraiz, som tidligere har spillet under den nye AaB-træner Marti Cifuentes i norske Sandefjord.

Han er i øjeblikket uden kontrakt, og derfor er der stadig mulighed for at hente ham ind udenfor det almindelige transfervindue, som lukkede natten til tirsdag.

AaB-sportschefen peger dog på, at den spiller, som de er i gang med at hente kan dække flere positioner, og derfor vil han være særligt værdifuld for deres trup. Særligt fordi man planlægger at tynde ud i truppen til sommer.

Det ville man ifølge Olsen allerede gerne have sat i gang i januars vindue, men her takkede de spillere nej.

Opkald fra Laudrup ændrede alt

Bankmandens Brøndby-hemmelighed

FCK's transferscoop: Bagom klubbens kæmpe-handel