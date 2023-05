AaB får millionindsprøjtning: Scorer mindst 30 millioner

Klubben forventer i alt at få tilført 41,5 millioner kroner som følge af en ny aktieemission. Bestyrelsesmedlemmer og investorer har forpligtet sig til at købe en stor del af de nye aktier

Noget tyder på, at der er lysere tider på vej i det nordjyske.

AaB har allerede sikret sig en pokalfinale og er blevet favoritter til at trække det længste strå i den drabelige nedrykningskamp i Superligaen.

Og nu er der endnu flere gode nyheder på vej.

På bestyrelsens generalforsamling i april blev det besluttet at gennemføre en aktieemission for at få klubben tilbage på rette spor økonomisk.

Den er der nu lagt en plan for, skriver AaB i en fondsbørsmeddelelse.

Klubben udbyder 966.615 nye aktier á ti kroner stykker. Af de nye aktier er der allerede forhåndstilsagn til køb af 675.210, heraf 415.382 fra bestyrelsesmedlemmer og 259.828 fra aktionærer.

Dermed er man allerede sikret knap 30 millioner. I alt regner man med en tilførsel på i alt 41,5 millioner kroner som følge af aktieemissionen, når alle omkostninger er regnet fra.

Annonce:

- Det er meget positivt, at vi allerede har opnået et forhåndstilsagn på knap 30 mio. kr., og vi håber, at så mange som muligt vil bakke op om AaB og den præsenterede model, så vi sammen kan stå stærkest muligt i bestræbelserne på at indfri vores ambitioner og skabe stolthed og glæde i Nordjylland, siger AaB's bestyrelsesformand, Niels David Nielsen, i en pressemeddelelse.

I marts kunne AaB præsentere et regnskab med et blodrødt underskud på 15,8 millioner kroner for 2022, hvilket var en halv million større end underskuddet for 2021.

Efter planen skal millionerne da bruges til at styrke den generelle økonomi i klubben - men også AaB Akademiet kommer til at nyde godt af millionindsprøjtningen.

Planen er, at talentudviklingen i AaB i samarbejde med de nye tyske investorer, Sports Strategy Excellence 22, skal styrkes og struktureres fremgår det af fondsbørsmeddelelsen.

Annonce:

- Planlægningen af fremtiden for det nye AaB er i fuld gang, og vi er glade for den enorme opbakning, vi møder fra både eksisterende og kommende aktionærer i vores klub.



- Vi mener, at fremtiden – ikke mindst med tilførslen af nye sportslige kompetencer – ser lys ud, og det er fremdeles vores plan, at AaB også fremover skal være en markant faktor i dansk fodbold, hvilket skal ske ud fra en styrkelse af AaB Akademiet, siger Niels David Nielsen.

Hvis man selv har mod på et aktieeventyr i det nordjyske, kan aktierne tegnes fra mandag 15. maj til onsdag 31. maj klokken 17.