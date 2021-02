AaB går på rov i England

Mandag ser det ud til, at en lejeaftale med nordmanden Martin Samuelsen falder på plads for AaB

Med en fortid på akademiet i Manchester City og en kort og uforløst seniorkarriere i West Ham er 23-årige Martin Samuelsen nu på vej til AaB.

Aktuelt er han på kontrakt i Hull, der fører den tredjebedste engelske fodboldrække, men næste destination ser ud til at blive den danske superliga.

Englænderne er opsatte på at sende nordmanden på leje i AaB, der samtidig sikrer sig en købsoption, hvis Martin Samuelsen lever op til forventningerne de kommende måneder.

Som Ekstra Bladet forstår det, så ser det ud til, at Samuelsen kan blive præsenteret i det nordjyske mandag, på dagen, hvor transfervinduet smækker i.

Lucas Andersen er ligesom Oscar Hiljemark skadet og de ventes ikke at spille fra start mod FCK onsdag. Foto: Jens Dresling.

Derved kan han i teorien debuterer allerede onsdag, når FCK er modstanderen. Men kampformen er ikke optimal. Han har ikke spillet førsteholdsfodboldsiden 29. november.

Martin Samuelsen var et stort og ombejlet ungdomstalent, men har haft svært ved at få forløst potentialet i seniorkarrieren. Efter West Ham var han i Blackburn, Peterborough, Burton, Venlo VV i Holland og endelig i Haugesund.

Han er en 8’er type, der gerne løber fra felt til felt. Men han kan også spille på kanten eller som angriber med en makker.

Den bedste seniortid havde han faktisk hjemme i Haugesund, hvor han i 2019 var på et lejeophold. Det førte til seks scoringer i 28 kampe.

AaB har fået en elendig optakt til forårssæsonen. Alle tre testkampe – mod Randers, FC Midtjylland og Lyngby – er blevet tabt.

Læg dertil, at holdets to største profiler, Lucas Andersen og Oscar Hiljemark, slet ikke har været på banen i de tre kampe. Ingen af dem ventes at blive klar at spille fra start til opgøret onsdag mod FC København.

Ekstra Bladet har kontaktet Martin Samuelsens agent, Jim Solbakken, men han er ikke vendt retur på vores henvendelse.

