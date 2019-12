AaB-helt efter alvorlig skade: - Bekymret for mit helbred

Tom van Weert har døjet med to alvorlige hovedskader i efteråret – søndag scorede han for tredje kamp i træk

AALBORG (Ekstra Bladet): Det har ikke været noget sjovt efterår for AaB’s angriber Tom van Weert.

Heller ikke selv om han søndag aften scorede sit tredje mål i lige så mange kampe efter sit comeback.

To drilske hovedskader har nemlig fuldstændig spoleret sæsonen for hollænderen, der endda var bekymret for sit helbred, efter han pådrog sig en hjernerystelse mod AGF i september.

- Det har været en svær periode for mig mentalt, og jeg har været langt væk. Jeg hader at være væk fra træningsbanen, men hovedskader er komplekse. Jeg har intet kunne lave. Maksimalt cykle lidt.

- Jeg fik min første forskrækkelse mod FCM i august, og det var nok for tidligt, jeg kom tilbage. For da jeg fik hjernerystelsen mod AGF, blev jeg faktisk bekymret for mit helbred. Jeg er ellers meget positiv som person, men jeg var træt og havde hovedpine i flere uger. Jeg vil ikke sige, jeg var bange, men jeg gjorde mig mange tanker, siger Tom van Weert.

Tom van Weert udlignede for AaB og lavede dermed sit tredje mål i tre kampe siden sit comeback. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hollænderen startede søndag aften inde for første gang siden hjernerystelsen, og han kvitterede med en scoring og en titel som bedste AaB’er.

I det hele taget går det kun én vej for Tom van Weert.

- Jeg er tæt på de 100 procent nu. Jeg er skarp, og jeg føler, jeg har meget mere i mig nu. Jeg er selvfølgelig glad for mit mål, men det irriterer mig meget, at det kun gav et point. Men vi var ikke gode nok i anden halvleg, lød det fra van Weert, der har et brændende juleønske.

- Jeg vil meget gerne score for fjerde kamp i træk, men det vigtigste er, at det bliver en scoring til sejr.

