AaB henter keeper med Serie A-erfaring

AaB har fundet afløseren for Jakob Rinne.

Den 26-årige kroat Josip Posavec, der for seks dage siden ophævet sin kontrakt i Hajduk Split.

Det har længe været kendt, at AaB skulle på jagt efter en ny målmand, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de den seneste tid forhandlet med tre forskellige af slagsen, men Posavec har hele tiden været klubbens førstevalg.

Og nu kan de altså efter keeperens kontraktophævelse i Kroatien hente ham kvit og frit.

Josip Posavec kom til Hajduk Split i sommeren 2019, og startede som fast mand for det kroatiske storhold, men sæson for sæson er spilletiden til ham blevet væsentligt mere begrænset, og under det seneste år har målmanden blot fået fire kampe.

Posavec har af to omgange været i italienske Palermo, hvor hans CV tæller henholdsvis 30 Serie A-kampe og 19 optrædener i Serie B.

For det kroatiske U21-landshold står Posavec noteret for 16 kampe.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer Josip Posavec til AaB på en tre-årig aftale. Han ventes at træne med sine nye holdkammerater i dag.