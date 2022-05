AaB henter rivalens krumtap

Inden for 72 timer lukker og slukker Superligaen med gyser-opgøret om den sidste europæiske plads - i kvalen til Conference League.

Efter FC Midtjyllands triumf i pokalen står det klart, at det bliver AaB fra mesterskabsspillet, der skal kæmpe med kvalspillets bedste, Viborg.

Det møde får en ekstra pikant dimension inden kickoff.

Jacob Friis må slippe Lars Kramer til sin gamle klub, AaB. Foto: René Schütze

Ekstra Bladet erfarer nemlig, at Viborgs forsvarskrumtap, Lars Kramer, er klar til at tørne ud for nordjyderne næste sæson.

Hollænderen har længe været på ønskelisten på Hornevej, men han har brugt de seneste måneder på at afsøge muligheder tættere på hjemlandet.

De overvejelser er endt i en blindgyde, og aftalen mellem AaB og Lars Kramer er nu en realitet.

Lars Kramer har været en vigtig brik i Viborgs tilbagevenden til Superligaen. Han kom til de grønblusede for tre sæsoner siden.

Han bragede ind i Superligaen som et dødboldsmonster med scoringer i de to første kampe efter oprykningen. Siden blev det hverdag igen, men hans kvaliteter som centerforsvarer har vist sig indiskutable.

Lars Kramer udlignede på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen

Viborg har forgæves forsøgt at forlænge aftalen med Lars Kramer, men på det seneste har oprykkerne resigneret og Lars Kramer har kun spillet sparsomt i kvalspillet.

Aftalen med Lars Kramer signalerer også, at AaB har valgt at se bort fra en forlængelse med Rasmus Thelander.

Med Lars Kramer vil AaB have fire kompetente centerforsvarere før næste sæson - de tre andre er Anders Hagelskjær, Mathias Ross og Daniel Granli.

22-årige Lars Kramer har formentlig lavet en fire-årig aftale med AaB, som dermed har udsigt til at kunne bygge forsvaret op omkring den talentfulde hollænder.

I AaB genforenes han med Lars Friis, som var Viborg-træner i efteråret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fjerde afsnit af Blodbold er på banen. Her kan du høre om den helt centrale rolle, Michel Platini spillede, da Qatar fik VM.