AaB holder på stjernen: Afslår kæmpe bud fra storklub

AaB er indstillet på, at sommeren kan munde ud i et salg af midtbanedynamoen Oliver Abildgaard til Sparta Prag, men nordjyderne kommer ikke til at slippe ham uden kamp.

Ekstra Bladet erfarer, at AaB har taget det første bud fra tjekkerne og bedt dem komme op med et mere seriøst tal.

Sparta Prag har tilbudt AaB 1,2 mio. euro samt yderligere bonusser og en potentiel gevinst ved videresalg.

De ni millioner ligger imidlertid langt fra AaB’s forventninger om at få omkring 15 mio. kr. for at sælge midtbanestyrmanden.

AaB har sagt klart nej og har sendt et modkrav tilbage til Sparta Prag på 13,5 mio. kr.

Det krav tygger Sparta-præsident Daniel Křetínský nu på, men kilder i Tjekkiet vurderer, at afstanden mellem Sparta Prags bud og AaB’s krav er så stor, at handlen ikke har mange muligheder for at blive realiseret.

Sparta Prags smertegrænse ligger omkring ti mio. kr., hvilket betyder, at AaB skal være klar til at løbe an på en del bonusser for at nå tæt den værdi, som sportsdirektør Allan Gaarde sætter spilleren til.

AaB’s hårde linje omkring Abildgaard-buddet skyldes, at det rammer en nøglespiller og position i opbygningen af fremtidens AaB.

Rasmus Würtz og Kasper Risgård har netop indstillet karrieren, hvilket betyder, at AaB er yderst sårbar på den centrale midtbane, hvor Oliver Abildgaard reelt er uundværlig.

Derfor kan AaB ikke tillade sig at slippe sin spiller uden en betydelig kompensation.

Den tjekkiske avis Blesk hævder, at Oliver Abildgaard selv har udtrykt interesse for skiftet til Sparta Prag, der har udsigt til at spille Europa League i efteråret.

