AaB hyrer ny fodboldchef

Søren Krogh bliver ny fodboldchef i AaB ved årsskiftet. Han skifter fra FC Nordsjælland, hvor han aktuelt er assistenttræner. Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Søren Krogh, der tiltræder ved årsskiftet, har siden sommeren 2015 været assistenttræner i FC Nordsjælland. Forud var han en del af trænerteamet i klubbens talentafdeling i fire år.

- At hente Søren Krogh til AaB som fodboldchef, betragter vi som et kæmpe scoop for vores klub, og vi har igennem længere tid tilstræbt at få præcis denne brik på plads, udtaler AaBs direktør, Thomas Bælum, ifølge klubbens hjemmeside.

Søren Krogh kommer til at afløse Poul Erik Andreasen i stillingen, som i DBU-regi kaldes Heaf of Coaching.

- Søren Krogh kommer udover med sin sympatiske og seriøse personlighed med enorm erfaring fra et af Danmarks allerstærkeste talentmiljøer, hvor han i otte-ni år har været med til at producere et utal af spillere til højeste niveau og efterfølgende store spillersalg, hvilket er kompetencer og erfaringer vi ser frem til at kombinere med vores eget dygtige set up i AaB Talent, siger Thomas Bælum.



- Som fodboldchef får Søren Krogh ansvarsområder med tråde ind i Superligatruppen, Superliga-trænerstaben og ned gennem systemet i AaB Talent, og vi får nu tilført nye øjne og nye færdigheder til at udvikle og supplere vores i forvejen velkvalificerede folk i AaB, lyder det fra Thomas Bælum.

Søren Krogh kommer fra Lemvig, men spillede som aktiv i både Brøndby, Frem og FC Nordsjælland, inden han sluttede sin aktive karriere i BGA, hvor han i 2011 var spillende assistenttræner.

- Helt grundlæggende er jeg igennem samtaler med forskellige folk i AaB, blevet bekræftet i det indtryk, jeg i forvejen havde af klubben, nemlig at AaB er en klub med en masse gode mennesker og ordentlige værdier.



- Den del er vigtig for mig, ligesom jeg ser et kæmpe potentiale i AaB, hvor jeg glæder mig til at bidrage med mine kompetencer og arbejde sammen med en række dygtige mennesker, hvor vi skal flytte klubben fremad, påpeger Søren Krogh.



AaB leder stadig efter en sportschef som afløser for Allan Gaarde, der blev fyret i efteråret.

