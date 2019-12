AaB i krise: - Det er jo helt sindssygt!

AaB's trøjer er røde og hvide, men tallene på bundlinjen i den nordjyske Superliga-klub har ikke andre farvenuancer over sig end blodrødt.

AaB forventer et underskud mellem 28 og 32 millioner kroner for indeværende regnskabsår, og dermed er det altså soleklart, at der skal sættes en prop i pengetanken. På tirsdag afholder klubben en ekstraordinær generalforsamling for at diskutere en mulig kapitaludvidelse.

Sådan én har klubben i høj grad brug for. Det konkluderer økonomiprofessor ved Aalborg Universitet Thomas Borup Kristensen.

- Hvis jeg var en profitmaksimerende aktionær, ville jeg ikke være glad for at kigge i de regnskaber. Der er en overskudsgrad på minus 150 procent, og det er jo helt sindssygt. Det ser kritisk ud. Ikke i den forstand, at klubben er på randen af konkurs, men reserven svinder ind, og det kan jo ikke fortsætte på den måde. Fortsætter denne trend i fire-seks år endnu, er kassen pludseligt tom, siger han til Nordjyske.

Thomas Borup Kristensen kritiserer videre AaB for ikke at have udvist rettidig omhu og lagt til side til svære tider. Eksempelvis fik de mange millioner, AaB høstede for salget af Christian Bassogog i 2017, hurtigt ben at gå på.

Torben Fristrup, der er bestyrelsesformand i AaB, er ikke enig i kritikken. Han mener, at Superliga-klubben har investeret i fremtiden.

- Sådan gør man i mange virksomheder, og vi synes netop, at det har været rettidig omhu. Man kan så diskutere, om vi har fået nok for pengene, og det er en mere relevant diskussion end en snak om at polstre. For hvorfor i himlens navn skulle vi lægge flere penge til side end de mange penge, vi i forvejen havde på det tidspunkt, siger Torben Fristrup til lokalavisen.

AaB havde kalkuleret med at sælge to spillere i sommerens transfervindue, men sådan gik det som bekendt ikke, fordi klubben ikke modtog høje nok bud på spillerne. Derudover har AaB oplevet et fald i TV-indtægter i forhold til sidste år. Til gengæld går det fremad på et område som salg af merchandise og entréindtægter, hvor klubben er 25 procent bedre end sidste år.

AaB er i øjeblikket på udkig efter både en sportschef og en fodboldchef, der skal være med til at tegne klubben i fremtiden.

