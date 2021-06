AaB køber Prip i Horsens

AaB køber den 23-årige offensivspiller Louka Prip i AC Horsens. Det oplyser klubberne i hver deres pressemeddelelse.

Den tidligere Hvidovre-spiller er blevet udstyret med en fireårig kontrakt i den nordjyske superligaklub.

- Louka er både kreativ, arbejdsom og udfordrende i sit spil, og hans usædvanligt gode venstreben er et godt våben såvel i åbent spil som ved standardsituationer, siger AaB-sportschef Inge André Olsen.

- Vi er overbeviste om, at Louka vil passe godt ind og udvikle sig yderligere hos os, hvor han kan dække flere offensive positioner, hvorfor vi har en klar forventning om, at han kan blive en profil i AaB, siger Inge André Olsen.

Louka Prip har været i AC Horsens siden januar 2019 og er blevet en vigtigere og vigtigere del af holdet. Den østjyske klub skal i den kommende sæson spille i den næstbedste række, men Louka Prip fortsætter altså i Superligaen.

- Vi har haft en god og konstruktiv dialog med AaB og har opnået en god transferaftale, siger Horsens-sportschef Niels Erik Søndergård.

- I foråret modtog vi en henvendelse på Prip fra en udenlandsk klub, og det afslog vi på grund af den sportslige situation. Vi lovede dengang at se positivt på en eventuel henvendelse, og vi er blevet enige om en handel, der er god for alle parter, siger Søndergård.

Selv er Louka Prip begejstret over skiftet til AaB.

- Jeg kunne ikke sige nej til muligheden for at komme til AaB, for det er en kæmpe klub med en fantastisk fanbase, og de spiller fremadrettet fodbold langs jorden, siger han.

Louka Prip nåede 82 kampe i AC Horsens.