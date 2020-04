AaB-legende isoleret: Har alvorlig lungesygdom

Den tidligere AaB-sportschef Lynge Jakobsen er i risikozonen, hvis han får coronavirus. Af mindst to årsager. Dels er han 69 år gammel, dels har han en alvorlig lungesygdom.

Det fortæller han til Nordjyske.

Derfor har AaB-legenden den seneste måned levet isoleret fra omverdenen sammen med sin hustru, Gitte. For hvis han bliver smittet med virussen, risikerer han, at den tager hårdt på ham.

- Det er klart, at det sætter gang i mange tanker om både livet og døden, og med de nuværende prognoser er vi lidt urolige for, hvor længe vi mon skal holde os isoleret, siger Lynge Jakobsen til Nordjyske.

- Med tanke på min sygdom skal der nok findes en vaccine, før jeg igen tør åbne mig mod verden, og det kan vist vare op til et år, som jeg har forstået det.

- Det kan være, at vi bliver nødt til at løsrive os fra hinanden på et tidspunkt, så min kone i det mindste kan komme ud at se andre. Eller hvis nogle af vore nærmeste kommer igennem sygdommen og bliver immune, så vil det måske være forsvarligt, at de kommer på besøg her - vi må vente og se.

Lynge Jakobsen er en sand legende i Aalborg. Foto: Claus Bonnerup

Lynge Jakobsen var i mange år synonym med AaB. Han blev medlem af klubben som syvårig, og han spillede 267 kampe for AaB's førstehold. Han blev desuden klubbens første kontraktspiller.

Senere arbejdede han som sportschef i 17 år, indtil han gik på pension i 2013. AaB vandt to danmarksmesterskaber i Jakobsens tid i spidsen for den sportslige afdeling.

