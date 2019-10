AaB leverer vildt comeback

AaB's lykkebane er og bliver Haderslev Stadion.

For syvende gang i træk hentede nordjyderne point i det sønderjyske.

Trods masser af modgang undervejs lykkedes det for AaB med en forrygende slutspurt at vinde 3-1.

Det var også en sejr til den fraværende træner Jacob Friis, hvis datter på tre år i torsdag fik konstateret leukæmi og er indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Det lignede ellers længe, at SønderjyskE viulle slippe af med det store kompleks.

Hjemmeholdet havde skruet bissen på og var utrolige aggressive overfor AaB , men det lykkedes ikke at få gæsterne ned med nakken ikke mindst på grund af en storspillende Mikkel Kaufmann.

Den 19-årige angriber, som ellers kun er i lære og højst burde spillede en time pr. kamp, udligende først til 1-1.

Derefter fremtvang han et straffespark, som den indskiftede Kasper Kusk bankede i nettet.

Så stod der 2-1.

Langt inde i overtiden løb kunne Mikkel Kaufmann slå fast med sit andet mål til slutresultatet 3-1.

Dermed fik AaB også bevist, at man kan vinde, selv om anfører Lucas Andersen ikke er på banen.

Hjemmeholdet fik i 1. halvlegs overtid bogstaveligt talt stemplet gæsternes stjerne ud af kampen.

Selv om dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt stod tæt på gerningsstedet, forblev fløjten tavs, da den indskiftede islæning Eggert Jonsson ramte Lucas Andersen direkte på anklen.

Dommeren var til gengæld så venlig at hjælpe gæsternes anfører ud over sidelinjen til behandling.

Det blev Oliver Abildgaard, som kom som afløseren, men allerede midt i 1. halvleg måtte Patrick Kristensen i sin kamp nr. 305 for AaB udgå og blev erstattet af Kasper Kusk.

Da havde den så ofte udskældte Mart Lieder pandet hjemmeholdet foran 1-0 midt 1. halvleg, da han nåede først på et knaldhård indlæg fra Christian Greko Jakobsen.

Efter tre minutters spil af opgøret, rejste de godt 4000 tilskuerne sig og klappede i et minut for at vise opbakning og sympati til AaB's fraværende træner Jacob Friis.

Det var assistenttræner Lasse Stensgaard, som havde fået ansvaret, og den opgave blev klaret perfekt.

AaB kom med sejren tilbage i Top 6, hvor nordjyderne har ambitioner om at befinde sig.

SønderjyskE fortsætter til gengæld nedturen og er ved at blive sat af mellemgruppen.

Se også: Kamil Wilczek efter rødt kort: Undskyld, drenge

Se også: Liverpool fortsætter vild stime mod Spurs

Se også: Thomasberg: Det går aldrig vores vej i København