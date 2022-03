AaB må lægge kassen for Friis

Gode dage for AaB.

Først spillede FC Nordsjælland nordjyderne i mesterskabsslutspillet med sejren over AGF.

Og tirsdag gennembrud i forhandlingerne omkring Lars Friis.

AaB indgik for halvanden måned siden aftale med Viborg-træneren om at overtage tjansen efter Martí Cifuentes.

Aftalen blev imidlertid ikke modtaget med glæde i Viborg, da AaB i stedet for at gå i dialog om overtagelse valgte at udnytte et opsigelsesvarsel i Friis' aftale.

Det udløste kold luft mellem parterne, og AaB måtte stik mod forventning aktivere en nødløsning på trænerposten.

Assistenterne Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz har derfor styret holdet i opstarten og de første tre kampe i Superligaen.

Sportschef Inge André Olsen gav i forbindelse med Vejle-kampen udtryk for, at denne uge ville blive afgørende.

Holdbarheden i den løsning var kortlivet, da de ikke havde den fornødne pro-licens. AaB skulle derfor inden for to uger have et alternativ på plads.

Det tvang dem tilbage til forhandlingsbordet, og siden weekenden har der virkelig været bevægelse i affæren.

AaB indledte forsigtigt, mens Viborg forlangte omkring to mio. kr. for at slippe sin cheftræner øjeblikkeligt.

Kompromisset endte på 1,4 mio. kr., så vidt Ekstra Bladet får det beskrevet.

Isoleret set står nordjyderne imidlertid med overskud på vinterens trænerrokade. Hammarby endte med at betale 2,3 mio. kr. for Martí Cifuentes.

For Lars Friis afslutter aftalen halvanden måneds ufrivillig pause, og så kan han tilføje den personlige lille triumf, at hans værdi på et år er næsten tredoblet.

For et år siden kostede han en halv mio., da AGF slap ham til Viborg.