AaB på jagt: Tæt på at kapre Bundesliga-spiller

Det har været et meget stille transfervindue i AaB, men nu ser der ud til at ske noget.

Den tyske avis Kicker skriver, at AaB er tæt på at indgå en lejeaftale med offensivspilleren Philipp Ochs, der skifter fra Bundesliga-klubben Hoffenheim. Tyskeren skal være på vej til Aalborg for at lægge sidste hånd på aftalen.

21-årige Philipp Ochs er et stort talent, der har optrådt for en lang række af Tysklands U-landshold. Han står blandt andet noteret for fem U21-landskampe og to mål - den seneste optræden daterer sig tilbage til 27. marts i år. Vejen til spilletid i Hoffenheim er lidt for lang for Ochs i øjeblikket, og det er altså grunden til, han nu har kurs mod en sæson i dansk fodbold for AaB.

Her er Philipp Ochs i aktion for Hoffenheim (th.) i kamp mod Ludogerts sidste december. Foto: AP

Tyskeren står noteret for 19 kampe i Bundesligaen for Hoffenheim uden scoringer. Han har scoret et enkelt mål for storklubben, og det var i en Europa League-kamp mod Ludogorets. I forået var han udlejet til Bochum.

Philipp Ochs har primært optrådt på venstre kant, men han er en alsidig spiller, der også kan begå sig på modsatte fløj og som angriber.

