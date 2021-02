AaB på randen af knockout: - Dumt!

AaB ligner ikke nogen deltager i mesterskabsspillet dette forår. Fredagens præstation er bedst illustreret ved Martin Samuelsen, der måtte udgå med en blodtud efter en ellers særdeles blodfattig præstation...

Bevares, modstanden har været hård i foråret med FCK, Brøndby, Randers og FC Midtjylland, men de positive takter fra de to første kampe er eroderet, og hverken mod Randers eller FC Midtjylland viste man tænder offensivt.

Det har knebet for AaB under de første fire kampe med Martí Cifuentes ved roret. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For at gøre ondt værre, så blev den solide, defensive præstation mod Randers byttet ud med to foræringer til FC Midtjylland, der let kunne snuppe de tre point med fra Aalborg.

- Du har ret – det er to dumme mål, vi forærer til dem. Det skal man ikke gøre mod Midtjylland. De har noget, vi mangler: Kynismen i begge felter. Det var både fortjent, korrekt og alt muligt andet, at FCM vandt kampen, sagde en hudløs ærlig Rasmus Thelander og tog selv noget af ansvaret på sin kappe.

- Ved det første mål laver jeg en clearing lige ud i fødderne på Kaba, og der er ingen, der når ud i nærheden af ham. Det er for dårligt. Det andet mål er et dumt, dumt boldtab, som de bare straffer uden at blinke. Længere er den ikke, lød det fra Thelander.

Læs kampreportagen fra AaB-FC Midtjylland her:

Klasse-kasse: Tilbage på tronen

Selv om AaB-anføreren ikke lagde fingre imellem, da han skulle beskrive nederlaget til FCM, så er Thelander trods alt noget mere optimistisk omkring AaB’s top-seks-chancer end Ekstra Bladets udsendte.

- Jeg synes, vi har kvaliteten, og der har været positive takter i vores tidligere opgør i foråret. Jeg medgiver, at kampen mod FCM ikke var god, men hvis vi begynder at score på vores chancer, så skal det nok komme. Vi havde muligheder for at score to mål mod Midtjylland også, sagde Rasmus Thelander og konkluderede:

- Jeg har stor tro på vores projekt, og vi har masser af seks-points-kampe nu her. Vi kan selv afgøre det, og det er jeg sikker på, at vi gør.

