AaB på rov hos rival: Henter stjerne gratis

AaB har sikret sig Vejle-profilen Allan Sousa på en fri transfer.

Til sommer skifter den rapfodede brasilianer til nordjyderne på en fireårig kontrakt, oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Sousa har spillet for Vejle siden januar 2017 og har optrådt i 126 kampe for klubben. Undervejs har han været lejet ud til belgiske Sint-Truiden i et år.

Offensivspilleren har da også været i AaB's kikkert noget tid, afslører sportschef Inge André Olsen.

- Vi har længe haft en godt øje til Allan Sousa, som vi synes, er en spektakulær spiller.

- Han har fart, er udfordrende og gennembrudsfarlig, lige som han selv kan lave mål, og vi har en tro på, at vi kan hjælpe hinanden til det næste niveau, siger Inge André Olsen i meddelelsen.

Den nu 25-årige Allan Sousa kom til Vejle for fem år siden efter ophold i Brasilien og Qatar.

Han har bidraget med 37 mål på tværs af alle turneringer og spillede en vigtig rolle i holdets oprykning til Superligaen i 2018.

I indeværende sæson har han været fast mand og fik senest 75 minutter i Vejles nederlag til Silkeborg i søndags.

Vejle ligger sidst i Superligaen efter 18 spillerunder, mens AaB er nummer fire.