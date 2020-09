AaB politianmeldt efter premieren

Alliancen mod Spilafhængighed, der som navnet antyder kæmper en kamp mod ludomani, har anmeldt AaB til politiet, skriver Nordjyske. Også Spar Nord Leasing og Mr Green er blevet anmeldt i samme forbindelse.

Årsagen er det, Alliancen mod Spilafhængighed tolker som et brud på den nye lov om kviklån, fortæller Nordjyske.

Af loven fremgår det, at det ikke længere er lovligt for spiludbydere og banker at reklamere side om side, og det er blandt andet årsagen til, at Danmarks næstbedste række ikke længere må hedde NordicBet Ligaen.

Da AaB gik på banen søndag eftermiddag til Superliga-premieren mod Lyngby Boldklub, var det imidlertid med både Spar Nord Leasing og Mr Greens logo på dragten, og det har ført til, at Alliancen for Spilafhængighed har anmeldt parterne.

- Uanset om kviklånsloven rammer skævt eller ej, er det dybt problematisk, at AaB bevist forsøger at omgå en lov, der er lavet for at forhindre spilafhængighed og personlig ruin. Det er en kynisme, der skal stoppes, udtaler alliancens formand Sune Røper til Nordjyske.

AaB tager anmeldelsen med ro, da klubben mener, Spar Nord Leasing er et såkaldt sikkert bankprodukt og derfor ikke kan sidestilles med kviklån. Superliga-klubben havde inden kampen mod Lyngby rådført sig med både Divisionsforeningen og advokater.

