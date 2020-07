AaB-profil: - Der er interesse fra diverse lande

FARUM (Ekstra Bladet): Snart kan Jores Okore være fortid i AaB, men han kan også ende med at blive i klubben.

Jores Okore har nemlig blot få uger tilbage af sin kontrakt med nordjyderne. Alligevel holder han begge ben på jorden og tager det hele med et åbent sind. Og skulle muligheden byde sig, er han også åben for at forlænge sin aftale med de bolsjestribede.

- Status er, at alt er åbent lige pt. Jeg tager det stille og roligt, og jeg stresser ikke over situationen. Det gælder for mig om at tage den helt rigtige beslutning, så jeg tager mig god tid og fokuserer bare på at spille kampe, og så må min agent tage alle de andre diskussioner, og når tiden så kommer til det, skal jeg sætte mig ned med ham og tage en beslutning, siger Jores Okore til Ekstra Bladet.

- Men har du hørt noget fra andre klubber fra udlandet eller lignende?

- Det må du spørge min agent om. Det er jo ham, der har alt kontakten med diverse klubber, men selvfølgelig har jeg snakket lidt med ham, og der er interesse fra diverse lande, men som sagt tager vi det stille og roligt og stresser ikke over situationen.

Selvom Jores Okore forklarer, at han tager det stille og roligt, så har AaB-profilen måske alligevel bare en smule travlt. Timeglasset er nemlig ved at rinde ud for midtstopperen, hvis han fortsat ønsker at blive i det nordjyske.

- Hvis det skulle blive aktuelt, så vil jeg være åben for at blive, men lige nu gælder det kun om at spille kampe, og så må vi jo som sagt tage den derfra, lyder det klare svar fra Okore.

Netop uvisheden om Jores Okores fremtid i AaB tager holdets træner, Jakob Friis, heller ikke så tungt. Og dette er endda til trods for, at det unge AaB-talent Søren Tengtstedt for nylig meldte ud, at han ikke ønsker at forlænge sin kontrakt.

- Forskellen på de to cases er jo, at Tengtstedt er definitivt, og det er jo noget andet. Alt ved de andre er jo åbent endnu, lyder det korte svar fra Jakob Friis, da Ekstra Bladet spørger ind til Jores Okores fremtid i klubben.

