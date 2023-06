AaB rykker ud af Superligaen

Puha, AaB.

Aalborg og AaB kan lige så godt vænne sig til det.

Fra næste sæson skal klubben spille i landets næstbedste række for første gang siden 1986.



Det til trods for, at nordjyderne havde alle chancer for endnu en sæson i Superligaen. Men kan man ikke udnytte to 'matchbolde', så fortjener man det måske heller ikke?

AaB-spillerne var knuste, efter nedrykningen var en realitet. Foto: Ernst van Norde

Foto: Ernst van Norde

Det lignede ellers en genistreg, at Hiljemark havde valgt tårnhøje Ementa til angrebet. Han var alle vegne, men hvad nytter det, når afslutningerne halter.

I stedet bevarede Silkeborg roen, og selv om de missede straffesparket, så var Lind kynisk. Dermed rykker AaB ud efter 36 år i det fineste selskab. Samtlige spillere i stribede trøjer faldt til jorden og begravede deres ansigter i grønsværen.

