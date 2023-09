AaB sælger brasilianer til udenlandsk klub

AaB skal i jagten på oprykning til Superligaen klare sig uden sin brasilianske offensivspiller Allan Sousa.

Torsdag morgen oplyser klubben på sin hjemmeside, at en udenlandsk klub har købt ham og vil præsentere ham en af de kommende dage.

Dermed står det ikke klart, hvor den 26-årige tekniker skal spille fremover.

Det står derimod klart, at AaB på baggrund af salget opjusterer sine økonomiske forventninger til det igangværende regnskabsår.

Tidligere forventede nordjyderne et underskud i niveauet 35-45 millioner kroner. Nu forventer man et underskud i niveauet 25-35 millioner kroner.

- Allan Sousas fodboldmæssige evner har været åbenlyse for enhver, der har fulgt AaB de seneste 14 måneder, og derfor har der også været interesse for ham fra forskellige klubber, og da vi modtog et bud, der levede op til vores forventninger, valgte vi at acceptere tilbuddet, siger sportsdirektør Ole Jan Kappmeier.

AaB hentede Allan Sousa gratis i Vejle Boldklub i sommeren 2022. Siden da har brasilianeren spillet 40 kampe for klubben.