AaB sælger profil til Rusland

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Fodboldspilleren Oliver Abildgaard skifter permanent fra AaB til russiske FC Rubin Kazan.

Det oplyser AaB på sin hjemmeside.

Den russiske klub lejede ham i AaB i februar med en købsoption, som nu er blevet realiseret.

Den 24-årige Abildgaard tiltræder hos FC Rubin Kazan på en aftale gældende til 30. juni 2024.

Det glæder AaB’s sportschef, Inge André Olsen.

- Oliver har gjort et stærkt indtryk i sin første tid i Rubin Kazan, og det endda selv om den russiske liga ligesom alle andre steder har været afbrudt på grund af coronavirus.

- Vi er glade for, at det nu er en realitet, at han kan fortsætte sit udenlandske eventyr, som han har haft et brændende ønske om at få opfyldt, og vi ønsker Oliver al mulig held og lykke, siger Inge André Olsen.

På baggrund af salget opjusterer AaB resultatforventningerne til 2020 fra et minus i niveauet 7-12 millioner kroner til et resultat i niveauet 0 til minus 5 millioner kroner, oplyser AaB.

Oliver Abildgaard står noteret for 91 officielle kampe for AaB og har scoret fire mål.

Spiller du også manager-spil? Så bør du klikke her og få gode råd

Se også: Brøndby-profil deler stor nyhed

Se også: DBU nedstemt omkring matchfixingregler