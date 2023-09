AaB sælger profil

Fodboldklubben AaB oplyser i en fondsbørsmeddelelse, at man forventer et salg af offensivspilleren Allan Sousa, da man har opnået enighed med en udenlandsk klub.

Den nordjyske klub oplyser ikke, hvilken klub der er tale om.

Allan Sousa kom til klubben i sommeren 2022 på en fri transfer, efter han tidligere havde været en profil for Vejle Boldklub i Superligaen.

Det er blevet til 40 kampe og 14 scoringer i AaB-trøjen for den 26-årige brasilianer.

AaB forventer ifølge fondsbørsmeddelelsen, at salget vil have en positiv indvirkning på regnskabsforventningerne i 2023.

Man forventer at gå fra et minus på mellem 35 og 45 millioner kroner til et minus på mellem 25 og 35 millioner kroner.

Sousa har kontrakt med AaB frem til sommeren 2026.