AaB scorer millioner på Kina-salg

Siden 10. februar har AaB givet forsvarsprofilen Jores Okore fri til at forhandle med den kinesiske klub Changchun Yatai.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så er tiden godt givet ud økonomisk for nordjyderne.

Ekstra Bladet forstår på flere kilder, at AaB sikrer sig i omegnen af tre mio. kr., hvis handlen går igennem.

Det beløb skal ses i lyset af, at Jores Okore har kontraktudløb til sommer, og at den tidligere landsholdsspiller faktisk havde kontraktudløb sidste sommer, men i sidste ende valgte at forlænge sin aftale med nordjyderne for et enkelt år.

Handlen er endnu ikke officiel, og Jores Okore sidder disse dag på et hotelværelse i Shanghai, hvor han er i isolation på grund af de kinesiske corona-restriktioner, men forsvarsspilleren skulle have rigeligt med tid til at gennemgå lægetjek og papirarbejde, inden transfervinduet i Kina lukker 26. februar.

Inge André Olsen (billedet) vil ikke kommentere på prisen, men erkender, at det er en god aftale for AaB og Okore. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har forholdt AaB's sportschef, Inge André Olsen, prisen på tre mio. kr., men nordmanden ønsker ikke at kommentere på den eksakte aftale.

- Nej, det kan jeg ikke, så længe handlen ikke er faldet endeligt på plads. Vi tror på, det lykkes, og vi er næsten i mål. Det bliver et positivt salg set med AaB's øjne, og også med Jores Okores, lyder det fra Inge André Olsen.

Ifølge B.T., der først skrev om den varme linje mellem Jores Okore og Changchun Yatai, kan den danske forsvarsspiller se frem til en aftale, 'der sikrer ham økonomisk for resten af livet'.

Allerede sidste sommer, da Okores kontrakt stod til at udløbe, var hans prioritet at komme til udlandet.

Fremtidens stjerner: Det hemmelige Superliga-guld

AaB på randen af knockout: - Dumt!

AaB kigger langsigtet: Fuld tiltro til nyt projekt