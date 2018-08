AaB skovler point ind, men: Vi kan gøre det bedre!

Mandagens 1-0-sejr ude over Vendsyssel FF bragte AaB op på ni point efter fire runder i Superligaen.

Dermed kan Morten Wieghorst se veltilfreds tilbage på klubbens sæsonstart, men AaB-træneren mener ikke, at holdets indsats indtil nu er til topkarakter.

- Vi ved godt, at vi skal forbedre os. Det er okay at kunne sige, når vi har vundet tre ud af fire kampe.

- Vi skal blive bedre til at spille mod et etableret forsvar, skabe chancer og spille bolden rundt.

- På omstillinger skal vi også være bedre. Enten træffer vi de forkerte beslutninger eller mangler det tekniske niveau i de situationer, siger Morten Wieghorst.

AaB har vundet over Sønderjyske, FC Midtjylland og Vendsyssel, mens holdet tabte til FC København i den seneste runde.

Blev opildnet af kulissen

Kun kampen mod midtjyderne har været spillet på hjemmebanen i Aalborg.

- Det er fire kampe, hvor tre er på udebane, mens to er mod modstandere, der på papiret er meget stærke, så vi er godt tilfredse, selv om vi kan gøre det bedre, siger Morten Wieghorst.

I kampen mod Vendsyssel bemærkede træneren ekstra energi på et fyldt Nord Energi Arena, da 6415 tilskuere var mødt op til lokalopgøret i Hjørring.

- Spillerne bliver opildnet af en god kulisse. Derfor er det vigtigt, at vi får flere kampe af den her kaliber, hvor der ikke sidder 2000 eller 1500 tilskuere.

- Det skal vi frem til for at få løftet ligaen og spillernes evne til at spille under det pres, siger Wieghorst.

AaB vandt kampen på et mål af Kasper Risgård i det 79. minut.

