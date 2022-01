AaB skruer op: Han er storfavorit

Det trækker op til hvid røg i AaB.

Efter to ugers uvished omkring trænerposten er der nu flere klare meldinger om, at tempoet nu er skruet betragteligt op i jagten på en ny træner.

Meget tyder på, at det bliver Thomas Thomasberg.

AaB fik en hård start på året, da cheftræner Marté Cifuentes først blev kædet sammen med Malmö FF, inden Hammarby dukkede op på radaren.

Den flirt endte sidste onsdag med, at AaB indgik aftale med Hammarby om at slippe den populære spanier.

Den nyhed fik imidlertid rygtestrømmen til at gå fuldstændig i stå omkring en mulig afløser.

Thomas Thomasberg blev hurtigt nævnt som en afløser. Foto: Claus Bonnerup

Tidligt blev Randers FC's cheftræner Thomas Thomasberg kontaktet, lige som Viborgs cheftræner, Lars Friis, blev nævnt.

Men de varme forbindelser har ikke udløst aftaler, og det er oplagt, at AaB efter Cifuentes endegyldigt forsvandt har givet sig selv en tænkepause for at se markedet godt efter i stedet for at haste en afløser ind.

Nu er fokus skærpet igen, og Ekstra Bladet er vidende om, at der har været fornyet dialog omkring Thomas Thomasberg det seneste døgn.

Meget tyder på, at det dermed er favoritkandidaten, der overtager tjansen på Hornevej, men alt tyder på, at der stadig er enkelte detaljer, der mangler, for at der er fuldkommen enighed.

Sportschef Inge André Olsen har stort kendskab til Skandinavien efter mange år i Stabæk, og han brugte det kendskab, da Martí Cifuentes blev hentet i hjemlandet, Norge.

Endnu mangler den endegyldige bekræftelse, mens AaB bliver styret af assistenterne Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark på træningslejren på Malta, hvor første træningskamp blev tabt til Sigma Olomouc efter en skuffende præstation.

Alt peger dog på, at nordjyderne meget snart kan løfte sløret for sin næste cheftræner. Og Thomasberg ligner manden.