AaB-spillere i opgør med egne fans

12 kampe i streg uden sejr – og en kikset sæsonstart med bare et point i fire kampe.

AaB har fået en elendig start på sæsonen. Og efter 3-1 nederlaget i Silkeborg var stemningen på kogepunktet blandt de nordjyske fans efter slutfløjtet.

Anfører Lucas Andersen førte an i dialogen med tilhængerne i de tilspidsede minutter efter slutfløjtet, hvor tingene virkede eksplosive.

- Det gør lige så ondt på os, som det gør på fansene. Vi er mange spillere, der har haft hele vores liv i klubben.

- De efterlyser, at vi kæmper for klubben. Det er utroligt emotionelt lige nu, og det gør ondt på alle.

- Det var vigtigt for mig, at det blev kommunikeret til fansene gennem capo’en med megafonen, sagde Lucas Andersen.

Slukørede AaB-spillere har ikke vundet siden udekampen mod Brøndby i foråret. Det er 12 kampe siden. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Efter et stykke tid lagde tingene sig ned. Men af respekt for alle dem, der er der for os hele tiden, så var det det eneste rigtige at gøre.

- Vi sætter utrolig stor pris på deres støtte, og det er sammen med dem, at vi skal vende det her.

- Om vi havde stået der to minutter eller ti minutter betyder mindre. Der er meget frustration. Det er der også i omklædningsrummet, og det er OK at folk kommer med det, fastslog AaB-kaptajnen.

Lars Friis forstår tilhængernes frustration. Foto: Bo Amstrup/ritzau Scanpix

Også cheftræner Lars Friis var fuld af forståelse for tilhængernes frustration.

- Om vi vinder og taber, så står de der hver gang. Det er dem, der passer på klubben og historien, sagde Lars Friis.

- De er født ind i klubben og de dør med den i hjertet. De bruger al deres tid på klubben. Så kan det godt være, at vi arbejder her og har vores daglige gang i klubben. Men for dem er forholdet livslangt.

- Det her bliver ikke os mod dem. I AaB gør vi tingene sammen. Jeg har aldrig stillet spørgsmålstegn ved fansenes ret til at sige, hvad de vil.

- De giver sig 110 procent hver gang, og hvis der er nogen, der fortjener en sejr, så er det dem på lægterne, sagde Lars Friis.