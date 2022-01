AaB-sportschef er afklaret med at vente på Lars Friis

I det næste halve år står AaB uden en permanent cheftræner, selv om klubben har lavet en aftale med den nuværende cheftræner i Viborg FF, Lars Friis.

For ansættelsen af Lars Friis som AaB-træner træder først i kraft fra 1. august 2022. Det skyldes den opsigelsesfrist, Viborg har lavet med Lars Friis.

AaB-sportschef Inge André Olsen er helt på det rene med, at Lars Friis først bliver cheftræner i AaB på det tidspunkt.

- Vi ønsker ikke at lægge pres på Viborg. Nu er nyheden kommet ud, og Lars skal have ro til at træne Viborg, og vi skal have ro til at forberede AaB på forårssæsonen.

- Og så ved man jo aldrig, hvad tiden bringer. Men vi er afklaret med, at han kommer 1. august. Det har vi brugt nogle uger på at blive afklaret omkring.

- Det er det bedste for AaB-truppen, ud fra den situation vi har været i, siger Inge André Olsen.

AaB har netop sagt farvel til Marti Cifuentes som cheftræner og stod i en lignende situation, som den Viborg nu står i.

Cifuentes, som tidligere i januar blev købt fri af sin kontrakt af svenske Hammarby, havde også en opsigelsesfrist og skulle være i AaB frem til 1. marts.

Indtil mandag aften - hvor Hammarby og AaB blev enige om betingelserne for, at træneren kunne skifte med øjeblikkelig virkning.

Spørgsmålet er så, om en lignende situation kan opstå med Lars Friis?

- Vi har stor respekt for situationen i Viborg. Vi har været i den samme situation med Cifuentes, som også havde en opsigelsestid.

- Vi havde planer om at have Marti med til Malta for fortsat at træne holdet, men sådan blev det ikke. Derfor er vi afklaret med, at det først bliver fra 1. august, at Lars Friis kommer, siger Inge André Olsen.

Hvis Lars Friis skulle blive ledig før tid, fordi Viborg ikke vil have en træner ansat, der snart skal et andet sted hen, så vil AaB forholde sig til det.

- Det kan jeg ikke svare på nu. Det ville være en ny situation, som vi stille og roligt ville tale med Viborg om. Det er ikke aktuelt lige nu, siger sportschefen.

Indtil videre er det AaB-assistenterne Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark, som skal varetage styringen med holdet.

Problemet for dem er, at de ikke er nået så langt i træneruddannelsen i Danmark endnu og ikke har den P-licens, som kræves for at være træner i Superligaen.

AaB regner dog ikke med, at det bliver et problem at få dispensation fra det krav.

- Der vil altid være noget med P-licensen i Danmark. Det må vi se på de næste dage, hvordan vi kan løse formaliteterne, lyder det fra Inge André Olsen.