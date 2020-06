AaB-stjerne i kamp mod tiden: - Jeg vil gøre alt

Jakob Rinne måtte lade sig udskifte mod FC København, men tror ikke, at knæskaden er så slem, at den holder ham ude af pokalfinalen

PARKEN (Ekstra Bladet): AaB-målmand Jacob Rinne forlod Parken med en forbinding om sit venstre knæ efter en ufrivillig kort arbejdsdag.

Den stærke svenske keeper blev skadet tidligt i opgøret mod FCK. Han vred sig i græsset efter en skuldertackling fra Michael Santos, og selvom han forsøgte, måtte han opgive at fortsætte.

Efter ti minutter humpede han ud med ondt i knæet og overlod buret til Andreas Hansen.

- Jeg har haft noget med et ledbånd i knæet før, og jeg har lidt den samme fornemmelse nu, men nu må vi se, hvordan det føles i morgen (torsdag, red.).

- Jeg tror, at det bliver afgørende for, hvor lang tid det kommer til at tage, sagde Jacob Rinne til Ekstra Bladet.

AaB spiller allerede lørdag mod FC Nordsjælland, og om mindre end to uger gælder det pokalfinalen mod SønderjyskE.

- Jeg kommer 100 pct. til at gøre alt (for at blive klar, red.), og jeg tror ikke, at jeg vil være ude så længe, sagde Rinne, der trods skaden havde overskud til med et smil på læben at sige, at han satsede på at være klar til fredagens træning.

Jakob Rinne i mixed zone efter nederlaget i Parken. Foto: Lars Poulsen

Det kan AaB-træner Jacob Friis håbe på efter en onsdag aften, der langtfra gik som håbet.

AaB tabte 0-2 og måtte udskifte både Rinne og Magnus Christensen inden for den første halve time.

- Med Rinne er det sådan en, hvor man krydser fingre og håber, at det ikke er sådan noget, man kunne forestille sig, at det er.

- Magnus har haft haft noget lignende, hvor det - 7-9-13 - ikke var en fiber. Vi håber, at det bare var en krampe, sagde AaB-træneren, der i pausen udskiftede anfører Lucas Andersen.

Det var dog ikke en skade, der fik Friis til at pille sin stjerne ud:

- Det var planlagt og et rent doseringsspørgsmål.

